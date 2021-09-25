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20:31 (мск), источник: РБК

Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК

Власти Мали имели законные основания обратиться к одной из российских частных военных компаний (ЧВК) для содействия в борьбе с терроризмом, правительство России не имеет к этому отношения. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс». Париж ранее предупреждал Москву о последствиях в случае появления в Мали ЧВК Вагнера.

Источник: РИА "Новости"

«Они (власти Мали. — РБК) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», — сказал Лавров.

По его словам, у французских военных в африканской стране «ничего не получилось и террористы там по-прежнему правят бал».

Лавров также уточнил, что власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом как недостаточные и самостоятельно приняли решение обратиться к российской ЧВК.

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В январе 2013 года Франция по просьбе малийских властей начала военную операцию на севере этой страны. Боевые действия шли против племен туарегов и филиала «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена на территории России). В июле 2014 года операцию объявили законченной, но и после этого французские военные продолжали воевать с повстанцами в некоторых регионах страны. На территории Мали до сих пор находятся французские войска. В июне президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что воинский контингент в Мали будет значительно сокращен.

В августе прошлого года в стране произошел государственный переворот под руководством военных. 18 сентября агентство France 24 со ссылкой на источники сообщило, что новые малийские власти привлекут ЧВК Вагнера для обучения своих военнослужащих.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что появление ЧВК Вагнера в Мали может привести к «серьезным последствиям» для России.

Ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну сотрудников ЧВК Вагнера. По его словам, с российскими властями они лишь обсуждают вопросы сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что представителей российских вооруженных сил в Мали нет.

В России деятельность ЧВК официально запрещена, Уголовный кодекс предусматривает наказание за наемничество: ст. 359 УК предполагает от трех до семи лет лишения свободы за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

В 2016 году правительство России выступило против узаконивания деятельности подобных компаний. В отзыве правительства тогда сообщалось, что создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований, запрещены ч. 5 ст. 13 Конституции России.

В январе 2018 года Лавров повторно предложил разработать закон, защищающий права бойцов частных военных компаний. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу, для того, чтобы эти люди (россияне — сотрудники ЧВК) были тоже в правовом поле и защищены», — говорил он.

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