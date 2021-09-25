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22:08 (мск), источник: РБК

Лавров исключил просьбу снять санкции фразой «весь лимит выбрала Украина»

Глава МИДа заявил, что Москва не будет просить у США снять санкции, так как весь лимит просьб «выбрала наша соседняя Украина». «[Она] все просит и просит — и ничего, по-моему, так и не поняла», — считает Лавров.

Россия никогда не будет просить, чтобы США отменили санкции в отношении Москвы, так как весь лимит просьб к Вашингтону израсходовала Украина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам поездки на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке.

Комментируя сообщения о «вмешательстве» России в американские выборы, Лавров подчеркнул, что Вашингтон делал заявления о роли Москвы «не разобравшись».

«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит — и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — сказал министр.

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Реагируя на слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара не признает вхождение Крыма в состав России и проведения на полуострове парламентских выборов, о чем турецкий лидер сказал, выступая на общеполитических дебатах сессии ГА ООН, Лавров назвал подобные заявления попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей и «дипломатическим непрофессионализмом».

Глава МИДа отметил, что пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. «По крайней мере, они так громко никогда не звучали», — добавил он.

За последние семь лет США неоднократно вводили санкции против российских физических и юридических лиц, в том числе по «Закону Магнитского» и из-за присоединения Крыма к России.

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Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК

23 сентября палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против газопровода «Северный поток-2». Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян, среди которых чиновники, крупные бизнесмены и журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проект новых санкций США «внутрипарламентскими упражнениями». Он отметил, что поправкам о санкциях предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем они станут законом и будут активированы. В МИД России, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от «необдуманного шага на “санкционном треке”, а в Совете Федерации пообещали ответить на ограничения.

Михаил Юшков

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