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03:33 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп раскритиковал Байдена из-за наплыва нелегальных мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Джорджии, где обвинил администрацию президента Джо Байдена в уничтожении страны из-за наплыва мигрантов из Гаити, сообщает РИА «Новости».

Источник: AP 2021

«Кто-то реально губит нашу страну, уничтожает ее. В Дель Рио, штат Техас, вы видите десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые заполонили наши границы в последние дни», — сказал Трамп.

Он добавил, что мигранты смеются в лицо агентам пограничной полиции США.

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Его сторонники в ответ кричали о необходимости возведения стены на границах страны.

Ранее сообщалось, что США депортируют тысячи гаитянских мигрантов.

Дональд Трамп объявил о строительстве стены на границе с Мексикой в 2015 году в начале президентской избирательной кампании. По его задумке, «стена» должна была защитить США от проникновения нелегальных мигрантов. Возведение ограды длиной 1,1 тыс. км обошлось бюджету страны в $21 млрд.

Его преемник Джо Байден приостановил строительство сооружения в рамках отмены политики «нулевой терпимости». В результате из Мексики в США хлынул поток беженцев. Только в марте 2021 года на границе с этой страной было задержано почти 100 тыс. нелегалов. Это стало рекордным показателем за последние 15 лет.

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