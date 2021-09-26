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06:44 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что обвинения в тайных связях с Россией официально признали обманом

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора США Джона Дарема стали официальным подтверждением того, что обвинения в его адрес в тайных связях с Россией с самого начала были обманом, придуманным демократами и лично кандидатом в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон.

«Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами, — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в городе Перри (штат Джорджия), трансляция которого велась телеканалом Newsmax TV. — Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет — ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом».

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По мнению Трампа, демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года, они выдумали эту историю и теперь пытаются повторить то же самое с шестым января (в этот день сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов)».

«Но теперь это уже официально — все было обманом с самого начала», — добавил бывший президент США.

17 сентября спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией бывшего президента США Дональда Трампа и банком в России.

Комментируя расследование Дарема и парадоксальность американских санкций, которые были введены еще до расследования, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что «неадекватно объявлять санкции, не подумав и не разобравшись». «А разобравшись, ничего не предпринять, чтобы отмотать ситуацию назад и не наносить ущерба двусторонним отношениям. Но это американские манеры, мы к ним, к сожалению, привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит», — отметил Лавров.

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