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07:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Мали объяснили обращение к «ЧВК Вагнера» тем, что страну «бросила» Франция

Франция, решившая завершить антитеррористическую операцию «Бархан», тем самым «бросила» Мали, поэтому власти этой африканской страны были вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности и обратились к российской частной военной компании (ЧВК), заявил премьер Мали Шогель Кокалла Майга.

Источник: Reuters

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хунта Мали, пришедшая к власти после переворота в мае 2021 года, выразила интерес к найму «ЧВК Вагнера» для обучения военных и защиты высокопоставленных чиновников.

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«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции “Бархан”, ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — сказал Шогель Кокалла Майга, выступая на сессии Генассамблеи ООН (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Мали нужно «заполнить пробел» который возникнет в результате завершения Францией операции «Бархан».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что если власти Мали начнут сотрудничать с «ЧВК Вагнера», это может «серьезно повлиять» на отношения страны с ЕС. Со своей стороны, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о последствиях в том случае, если ЧВК вмешается в ситуацию в Мали.

Сам Лавров говорил, что российские власти не имеют никакого отношения к обращению руководства Мали к ЧВК. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп по итогам встречи с Сергеем Лавровым заявил, что его страна не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске сотрудников частной военной компании.

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