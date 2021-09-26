Власти Мали объяснили обращение к «ЧВК Вагнера» тем, что страну «бросила» Франция

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хунта Мали, пришедшая к власти после переворота в мае 2021 года, выразила интерес к найму «ЧВК Вагнера» для обучения военных и защиты высокопоставленных чиновников.
«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции “Бархан”, ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — сказал Шогель Кокалла Майга, выступая на сессии Генассамблеи ООН (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Мали нужно «заполнить пробел» который возникнет в результате завершения Францией операции «Бархан».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что если власти Мали начнут сотрудничать с «ЧВК Вагнера», это может «серьезно повлиять» на отношения страны с ЕС. Со своей стороны, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о последствиях в том случае, если ЧВК вмешается в ситуацию в Мали.
Сам Лавров говорил, что российские власти не имеют никакого отношения к обращению руководства Мали к ЧВК. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп по итогам встречи с Сергеем Лавровым заявил, что его страна не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске сотрудников частной военной компании.