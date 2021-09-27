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00:51 (мск), источник: Газета.Ру

Сербия стягивает танки к границе Косова

Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику.

Источник: Министарство одбране Републике Србије

В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах, «Газете.Ru» рассказали эксперты по региону.

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В субботу в сербских СМИ распространилась информация об активности боевой авиации у административной линии с Косовом. Военные самолеты и вертолеты армии Сербии, а именно купленные у России МиГ-29 и Ми-35, около полудня трижды провели патрулирование воздушного пространства над КПП «Ярине».

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«Национальное телевидение Сербии», освещая эти маневры, опубликовало видео с ликованием и приветственными аплодисментами проживающих в Косово сербов в адрес авиации.

Вскоре информацию об активности авиации подтвердил глава МВД Сербии и экс-министр обороны Александр Вулин.

По его словам, сербские силовики и армия готовы к эскалации со стороны Косова, хотя сами и не намерены развязывать конфликт.

В тот же день в сербских соцсетях начали активно распространяться видеоматериалы с передвигающийся по дорогам военной техникой, в том числе танками. Предположительно, в их числе есть и переданные Россией в прошлом году модернизированные Т-72МС.

По информации сербских СМИ, техника стягивается к городу Рашка, расположенному всего в 10 километрах от административной линии с Косовом. При этом движение техники, по их данным, наблюдается уже несколько дней.

Официальных комментариев об этих перемещениях нет, но для подтверждения военной активности они и не нужны: c четверга подразделения сербской армии на юге страны были приведены в повышенную боевую готовность.

«Наше оружие и техника находятся в руках профессионалов. Никто не смеет нас унижать и топтать. Сербия сегодня намного сильнее, чем десятилетием ранее, и мы в любой момент готовы защитить наш народ по приказу президента», — заявлял министр обороны Сербии Небойша Стефанович по прибытии в Нови Пазар — еще один пограничный город, куда также были высланы подкрепления.

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С чего все началось?

Маховик конфликта был запущен в понедельник, когда власти самопровозглашенной республики Косово запретили использовать сербские регистрационные знаки на подконтрольной им территории. С автомобилей начали принудительно снимать сербские государственные номера, заменяя их на временные косовские. При этом с автовладельцев взимают за такую «услугу» пошлину в €5.

Для обеспечения новых правил косовские власти разместили на КПП «Ярине» и «Брняк» сотни полицейских и снайперов. Однако предотвратить эскалацию это не помогло: проживающие в Ибарском Колашине (Северное Косово) сербы устроили бунт.

В понедельник сербы более чем на 400 автомобилях выдвинулись к контрольно-пропускным пунктам и, заблокировав их работу, начали мирный протест.

Реакция Приштины была бескомпромиссной: в Северное Косово стянули дополнительные силы — на этот раз полицейские были оснащены тяжелой экипировкой и автоматическим оружием и приехали на бронированных автомобилях. В отношении протестующих начали использовать спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Четвертый день столкновений косовских полицейских и сербских протестующих отметился драматичными инцидентом. Трое граждан Сербии, пересекавших КПП «Брняк», были остановлены подразделением косовского спецназа. Силовики вывели сербов из машины и начали жестоко избивать. По словам пострадавших, они не имели никакого отношения к протестам и пересекли КПП для участия в сезонных лесозаготовках.

«Они что-то кричали по-албански, я не понимал, они бросили меня на асфальт, ударили по спине, по лицу, они сломали мне зуб. Там была кровь, я просил воды, но никто не хотел мне ее давать», — рассказал Драгиша Влашкович, один из избитых.

Этот инцидент вызвал острую реакцию Белграда — именно после него на юге Сербии армию привели в состояние повышенной боевой готовности.

Сербская сторона и до этого не казалась настроенной на компромиссы. Еще до инцидента с избиением ее граждан президент Александар Вучич в ультимативной форме потребовал от Приштины одностороннего отвода от административной линии всех отрядов косовских силовиков.

«Наше решение — отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого — переговоры в Брюсселе», — говорил он.

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Что будет дальше?

Ответственность за разразившийся конфликт полностью несут власти Косова, считает председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов.

«Все лето в Косово можно было наблюдать нападки на возвращающихся в регион сербов. Они действительно были систематическими: людям, которые имеют полное право на возвращение в родные дома, создавали ужасные условия проживания. Кроме того Приштина продолжительное время уходит от взятых на себя международных обязательств», — рассказывает эксперт.

При этом нынешнее обострение Артемов считает достаточно серьезным, о чем свидетельствуют военная мобилизация каждой из сторон.

Иной точки зрения придерживается эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт — он отмечает, что отношения между Косово и Сербией обостряются регулярно.

«Подобные конфликты проходят примерно раз в год. Это достаточно характерно для региона. И сценарий у них всегда достаточно характерный: Приштина делает очередной шажок либо на пути утверждения своей власти в Северном Косово, либо на пути усиления контроля на границе. Белград в ответ делает много публичных деклараций и постепенно все спускается на тормозах», — рассуждает он.

«До сих пор косовские власти таким образом шаг за шагом, по сантиметру, по полметра расширяли сферу своего контроля. И с каждым таким инцидентном Белград отходил все дальше и дальше от своих целей по контролю за Косово», — констатирует Энгельгардт.

Сергей Артемов со своей стороны отмечает: даже если в этот раз власти Сербии пойдут на принцип и не позволят Косово устанавливать правила обращения с сербскими госномерами, Приштина все равно попытается извлечь из этой ситуации выгоду.

«Для них это — одна из частей их политической игры. Прорыв блокады. Приштина играет на повышение, потому что понимает, что поезд от нее потихонечку уходит, — подчеркивает эксперт. — В ситуации, когда у Сербии в положительном ключе развиваются отношения с Албанией и Северной Македонией, а на Западных Балканах активно идут обходящие Косово стороной интеграционные процессы, для Приштины этот конфликт — возможность обратить на себя внимание и сторговать какие-то условия на общебалканском уровне».

В то, что нынешний конфликт может перейти в стадию прямого вооруженного конфликта, эксперты не верят. «Произошедшая ситуация вряд ли приведет к войне. Для этого нет предпосылок — в конце концов, там обстановка не как в 99-м году. Происходящее стоит воспринимать как акт демонстрации силы, причем как с сербской, так и с косовской стороны», — резюмирует Сергей Артемов.

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