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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Глава политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в России), исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — заявил Барадар.

Ранее талибы попросили международное сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем делать выводы об их правлении в Афганистане.

«Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — сказал министр экономики временного правительства Кари Дин Мохаммад Ханиф.

«Талибан» начал наступление на фоне вывода американских войск из Афганистана. 15 августа террористы объявили, что взяли под контроль всю территорию страны. 7 сентября они огласили состав нового правительства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, «сформированный путем угнетения», не признают.

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
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