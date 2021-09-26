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15:48 (мск), источник: ТАСС

Песков: «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. «Газпром» полностью соблюдает взятые на себя обязательства, касающиеся поставок газа в Европу, и готов экспортировать еще больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Источник: AP 2021

«Можно ли взять газ больше у “Газпрома” и закачать [в Европу]? Можно», — отметил Песков.

«Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом", — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков назвал «пропагандой со знаком минус» требования из США об увеличении «Газпромом» прокачки газа через Украину.

«Наши потребители в Европе — это наши главные партнеры. И Газпром при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность. Поэтому вот такие окрики из США [об увеличении “Газпромом” прокачки газа через Украину], это ничто иное как пропаганда. Но эта пропаганда со знаком минус», — добавил Песков.

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О третьем энергопакете

Представитель Кремля также напомнил про особенности третьего энергопакета мер, утвержденного в Евросоюзе. Песков отметил, что, в частности, Британия, на тот момент состоявшая в ЕС, была среди активистов, которые настаивали на третьем энергетическом пакете.

«Суть заключается в том, что европейцы, которые одержимы своим антимонопольным законодательством и так далее, иногда переходят рамки разумного, — считает Песков. — И они сказали, что тот, кто газ добывает, не может его транспортировать, тот, кто транспортирует, не может его продавать. Это должны быть три разных юридических лица. Это я грубо совсем говорю, примитивно. Вот они это сделали».

«На побережье на океанском Европа понастроила огромное количество хабов, заводов по сжижению, разжижению. И [как полагали в Европе], дескать конкуренция на рынке сжиженного газа приведет к тому, что цена серьезно упадет», — продолжил представитель Кремля.

В результате же возникли многочисленные трудности, которые привели к тому, что в Европе не успели закачать газ в подземные хранилища.
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«Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки <…> И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Третий энергопакет мер предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках в Европе побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. кубометров, однако затем снизилась. 20 сентября утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. кубометров. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская компания Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

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