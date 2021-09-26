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19:46 (мск), источник: Life.ru

Песков заявил о попытках недругов нарисовать абсурдный образ Путина

Причём такие люди действуют по известным канонам о чудовищной лжи, отметил представитель Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Нередко недруги российского президента пытаются создать ему абсурдный образ, не соответствующий действительности. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в рамках программы «Москва. Путин. Кремль» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в неё поверили», — сказал Песков.

Накануне в Сети появились кадры с недавнего отпуска Владимира Путина и Сергея Шойгу, который они провели в сибирской тайге. Президент и министр обороны прогулялись по горам, покатались по реке на лодках, а также порыбачили.

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