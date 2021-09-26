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16:18 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобороны Сербии с послом и военным атташе РФ посетили линию разграничения с Косово

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко посетили в воскресенье линию разграничения с Автономным краем Косово и Метохия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сербии.

Источник: Reuters

«Вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович начали осмотр сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности и задействованных в рамках тактических групп, находящихся в гарнизоне Рашка, военной базе Рудница и в направлении к административному переходу Ярине», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что линию разграничения посетили также Боцан-Харченко и Зинченко, «чтобы лично удостовериться в актуальной ситуации».

В ходе осмотра войск Стефанович заявил, что «поездка на административный переход Ярине организована для ознакомления с ситуацией».

«Мы хотим ознакомить наших друзей с ситуацией, с тем, что происходит, и убедить их, что Сербия исполняет международные соглашения и действует в рамках своих прав», — цитирует министра агентство Tanjug.

Стефанович подчеркнул, что для разрядки ситуации Приштина должна отозвать свои отряды с линии разграничения. «До этого невозможно вести переговоры с теми, кто не уважает ни один договор и ведет к дестабилизации с целью изгнать сербов с севера Косова», — сказал он.

Министр также призвал прокуратуру Сербии возбудить дела в отношении косовских полицейских и выяснить, осуществлялись ли в отношении сербского населения в последние дни акты террора.
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Военная база Рудница и КПП «Ярине» находятся в пределах линии разграничения между Центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия, входя в Наземную зону безопасности, которая определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу. Гарнизон в населенном пункте Рашка удален от административной линии на 10 км.

Ранее войска Сербии вблизи Косово в гарнизонах Рашка и Нови-Пазар были переведены в состояние повышенной боеготовности. По данным сербских СМИ, линию разграничения патрулируют сербские истребители МиГ-29. Газета «Вечерне новости» со ссылкой на фото в соцсетях сообщила, о переброске бронетехники к административной линии с Косовом.

Ситуация в Косове

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в €5.

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В четверг косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток.

Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции, согласно Брюссельском соглашениям, регулирующим диалог сербов и косоваров.

Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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