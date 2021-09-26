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17:45 (мск), источник: РБК

Кремль заявил о «мудром ответе» на вред от «бездумной секиры» США

Россия ответит мудро, если США введут новые санкции против российских чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, включающего в себя поправку, которая рекомендует Байдену ввести санкции против 35 россиян.

Источник: РИА "Новости"

«Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент [Владимир] Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет», — сказал Песков.

По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях американских конгрессменов.

Пресс-секретарь выразил надежду на то, что «такая глупость, как новые санкции против россиян», введена не будет.
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«И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред, духу и атмосфере Женевы», — отметил Песков.

22 сентября комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которой предлагается оценить возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых чиновники, бизнесмены, общественные деятели и журналисты. В списке оказался и Песков.

На следующий день палата представителей одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против газопровода «Северный поток-2». Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян.

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Сам Песков назвал проект новых санкций США «внутрипарламентскими упражнениями». Он отметил, что поправкам о санкциях предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем они станут законом и будут активированы. В МИД России, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от «необдуманного шага на санкционном треке», а в Совете Федерации пообещали ответить на ограничения.

Текст поправки о введении санкций против 35 россиян был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и конгрессменом-республиканцем Джоном Кертисом. Они предполагают, что в течение 180 дней после принятия закона Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». Данная поправка имеет рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.

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