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19:11 (мск), источник: ТАСС

В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Факельное шествие в память о погибших в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе проходит в воскресенье в Ереване, несколько тысяч человек направляются от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона «Ераблур», где захоронены погибшие. Трансляцию шествия ведут местные новостные порталы.

Шествие организовано политическим блоком «Армения» накануне годовщины начала обострения конфликта. В акции принимает участие лидер блока, второй президент страны Роберт Кочарян.

«Мы не имеем права свыкнуться с идеей поражения. Мы объединимся, встанем на ноги и продолжим дело ребят, которые сложили свои головы. Кризис в стране продолжается. Армения находится под угрозой, а нынешние власти не могут ее нейтрализовать», — сказал в беседе с журналистами вице-спикер парламента, один из лидеров блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление лидерами России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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