Экзитполы в ФРГ дают равные шансы на победу СДПГ и ХДС/ХСС

Как свидетельствуют опубликованные в воскресенье после закрытия избирательных участков данные экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают, набирая 26% голосов. По версии телеканала, за блок ХДС/ХСС отдали голоса 24% избирателей.
В то же время, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%. Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, «Зеленые», которые заняли третье место с 14−15% голосов, Свободная демократическая партия (11−12% голосов), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (10−11%), Левая партия с примерно 5%.
Избирательные участки работали с 08:00 до 18:00 (с 09:00 до 19:00 мск). Официальные предварительные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник. Определение же итоговых результатов начинается лишь на следующий день и занимает более двух недель.
Как ожидается, Бундестаг нового созыва, предположительно, соберется 26 октября. Во время учредительного заседания будут выбраны председатель Бундестага и его заместители. 26 октября является последним днем, когда, согласно германскому законодательству, должен собраться новый парламент. Параграф 39 основного закона предусматривает, что первое заседание должно пройти в течение 30 дней после выборов.
Левые и левоцентристы Германии, по предварительным данным, не смогут создать так называемый красно-зелено-красный (социал-демократы, «Зеленые» и Левая партия) правящий альянс по итогам прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг, у них не набирается парламентского большинства, свидетельствуют данные экзитпола телеканала ZDF.
Согласно расчетам, «красно-зелено-красная» коалиция может вместе получить только 376 мест в парламенте нового созыва, тогда как для большинства нужно иметь 379.
Самых вероятных вариантов коалиции на данный момент три: это находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — ХДС/ХСС), «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов и альянс из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов (коалиция «Ямайка» — по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки).
На выборах в 2017 году выиграл консервативный блок ХДС/ ХСС, он тогда получил 32,9% голосов. За СДПГ проголосовали 20,5% немцев, «Альтернатива для Германии» стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. Свободная демократическая партия набрала 10,7% голосов, «зеленые» — 8,9%, Левая партия — 9,2%.