Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США вслед за Афганистаном ушли из Сирии и Ирака

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
«Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения», — добавил Эрдоган.
Ему был задан вопрос о том, значит ли это, что в таком случае Турция намерена занять место США в Сирии.
«Позвольте мне сказать абсолютно четко и честно: мы никогда не будем оставаться там, где от нас не хотят, чтобы мы оставались, мы никогда не будем присутствовать там, где нам не рады», — ответил турецкий лидер.
Эрдоган надеется, что США, Россия, Иран и Турция смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке. «Я надеюсь, что США, Россия, Иран и Турция как в Сирии, так и в Ираке смогут работать вместе, коллективно ради мира для народов этих регионов», — сказал Эрдоган.
Турецкому президенту был также задан вопрос о том, намерен ли он в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября обсуждать в том числе ситуацию в Сирии. «Мы разговариваем об этих вещах с Путиным», — ответил Эрдоган.
Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября. Ранее турецкий президент сообщал, что рассчитывает обсудить с Путиным Сирию и прийти к некоему важному решению. Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за пандемии COVID-19 последующие переговоры проводились по телефону или в режиме видеосвязи.