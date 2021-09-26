Yahoo News: ЦРУ и администрация Трампа изучали возможность убить Ассанжа

По сообщениям Yahoo News, разведчики США активизировали операции против WikiLeaks после того, как господин Помпео публично назвал его «негосударственной враждебной разведывательной службой». После этого в отношении сотрудников WikiLeaks и Джулиана Ассанжа были организованы слежка и прослушка. Обсуждения на предмет убийства основателя WikiLeaks велись на самых высоких уровнях администрации президента, отметил один из источников портала.
Сведений об одобрении крайней меры против Джулиана Ассанжа нет: источники портала отмечают, что в определенной степени это связано с противодействием юристов Белого дома. По их информации, некоторые представители администрации в частном порядке уведомили комитеты Конгресса США по безопасности о намерениях Помпео. Трамп назвал информацию Yahoo News «абсолютно неверной» и добавил, что, по его мнению, с Джулианом Ассанжем «поступили очень плохо».
Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов и грозит до 175 лет тюрьмы. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать Джулиана Ассанжа США в связи со склонностью к суициду и наличием риска для его жизни. В июле суд в Эквадоре — стране, в посольстве которой он находился, — лишил основателя WikiLeaks гражданства.