Торговая палата попросила США возобновить выдачу виз в посольстве в РФ

«На сегодняшний день это, наверное, самая главная помеха нашей работе. В РФ на американские компании работает несколько сотен тысяч россиян, и верхушка — это около двух десятков тысяч человек: они должны ездить по деловым причинам, со своими коллегами встречаться, в том числе в США. И, когда визы — деловые визы, не иммиграционные — не выдаются, это, естественно, мешает таким встречам. Это означает еще одно ограничение плюс к ковиду», — отметил глава AmCham.
Он подчеркнул, что со своей стороны торговая палата «всеми силами пытается уговорить американское правительство решить эту проблему».
«Я не знаю точно, но мне кажется, что они ждут решения вопроса о штате дипломатических сотрудников и задерживают решение вопроса о визах. Мы это видим так: даже если здесь будет всего один американский дипломат, можно было бы выдавать визы как-то по-другому. Но со стороны правительства США визовый вопрос — это, возможно, разменная монета в торге», — предположил Алексис Родзянко.
С 12 мая посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение посольства США прекратить выдачу виз россиянам ничего не изменит.