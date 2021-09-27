Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: землетрясение на Алтае Первый детский сад в России, начало строительства Останкинской телебашни, землетрясение на Алтае и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
00:16 (мск), источник: Известия

Торговая палата попросила США возобновить выдачу виз в посольстве в РФ

Американская торговая палата в РФ (AmCham) обратилась к правительству США с просьбой возобновить выдачу неиммиграционных виз в посольстве в Москве. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава AmCham Алексис Родзянко. По его словам, прекращение выдачи разрешительных документов россиянам посольством США создает сильные помехи в работе бизнес-сообщества, поскольку свыше 20 тыс. российских сотрудников американских компаний не могут получить разрешения на въезд в Штаты.

Источник: AP 2021

«На сегодняшний день это, наверное, самая главная помеха нашей работе. В РФ на американские компании работает несколько сотен тысяч россиян, и верхушка — это около двух десятков тысяч человек: они должны ездить по деловым причинам, со своими коллегами встречаться, в том числе в США. И, когда визы — деловые визы, не иммиграционные — не выдаются, это, естественно, мешает таким встречам. Это означает еще одно ограничение плюс к ковиду», — отметил глава AmCham.

Он подчеркнул, что со своей стороны торговая палата «всеми силами пытается уговорить американское правительство решить эту проблему».
Новость
«Гаванский синдром». Виноваты ли микроволны в загадочной болезни дипломатов США по всему миру

«Я не знаю точно, но мне кажется, что они ждут решения вопроса о штате дипломатических сотрудников и задерживают решение вопроса о визах. Мы это видим так: даже если здесь будет всего один американский дипломат, можно было бы выдавать визы как-то по-другому. Но со стороны правительства США визовый вопрос — это, возможно, разменная монета в торге», — предположил Алексис Родзянко.

С 12 мая посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение посольства США прекратить выдачу виз россиянам ничего не изменит.

 Цена риска: как проверить подержанный автомобиль
Страшный человек: как научить ребенка безопасному поведению со взрослыми
Кремль заявил о «мудром ответе» Путина на новые санкции США
Латвия и Эстония попросили энергии из России
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
Путин отметил мрачноватый юмор Жириновского
Игрок сборной России по футболу получил тяжелую травму
Военные США при высадке десанта в Сирии убили трех человек
Здоровье
Гинцбург заявил, что человечество не выдержит второй пандемии Нужен план по преодолению подобных кризисов.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Авто
Особая «Нива» за 1,7 млн рублей: в России такую не купить (фото) Всего в Германии выпустят 50 таких автомобилей, и «АвтоВАЗ» тут ни при чем
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Популярные темы на «Детях»
Большое охлаждение в отношениях с дочерью 769
Забавные картинки 555
Сомнения по поводу второго ребенка 430
Забавные картинки 412
Леди
Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Звезде сделали неудачную липосакцию
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь