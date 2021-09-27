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02:56 (мск), источник: Life.ru

Кандидат от партии Меркель проигрывает в округе, где она побеждала с 1990 года

По последним данным, Георга Гюнтера опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки.

Источник: Reuters

Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проигрывает выборы в Бундестаг по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящий в отставку канцер Германии Ангела Меркель. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

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Согласно данным подсчётов с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Анна Касаутцки с 24,4%. На третьей строчке расположился кандидат от «Альтернативы для Германии» Лайф-Эрик Хольм, который пока набрал 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа, начиная с 1990 года.

Напомним, после подсчёта примерно 50% протоколов блок ХДС/ХСС, к которому относятся действующий канцлер Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Армин Лашет, на выборах в бундестаг набирает 25,1% голосов. Лидирует же Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,4%.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали первые экзитполы по выборам в Бундестаг ФРГ, отметив, что будут работать с любым правительством Германии.

Иван Косицын

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