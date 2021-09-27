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10:58 (мск), источник: Life.ru

Талибы запретили афганцам брить бороды и посещать барбершопы

Данный закон действовал во время предыдущего правления радикалов в конце XX века.

Источник: AP 2021

Радикальное движение «Талибан»* запретило мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы. Боевики объяснили данное решение требованиями норм ислама, сообщила местная газета Ettelaat, ссылаясь на руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиза Рашида Гильменди.

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По его словам, ограничения, вступившие в силу в конце недели в указанном регионе, распространяются на всю страну. В самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, также ввели запрет на исполнение музыки.

Уточняется, что эти решения были приняты на специальном заседании Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Этот орган, наделённый функцией «полиции нравов», существовал в 1996—2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане. 17 сентября СМИ сообщили, что данное ведомство появилось вновь вместо Министерства по делам женщин.

В 1996—2001 годах с первых дней своего правления радикалы установили жёсткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъёмку. Кроме того, талибы потребовали от местных жителей носить только национальную одежду (женщинам — чёрного цвета, мужчинам — белого), объявив также, что для каждого мужчины наличие бороды является исламской обязанностью.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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