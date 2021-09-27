Лидер на выборах в Германии отказался позвать партию Меркель в коалицию

Как сообщает агентство, не приводя точной цитаты, Шольц заявил, что собирается сформировать большинство с «Зелеными» и Свободными демократами (СвДП). СДПГ получает 206 депутатских мандатов (+53), ХДС/ХСС — 196 (-50), «Зеленые» — 118 (+51), СвДП —92 д (+12 мандатов), «Альтернатива для Германии» — 83 (- 11 мандатов), «Левые» — 39 (-30). В случае создания «светофорной» коалиции она может получить 416 из 735 мест в бундестаге.
Однако глава СвДП Кристиан Линднер заявил, что готов войти в подобную коалицию только при условии легализации продажи каннабиса в Германии.
«Светофорной» потенциальная коалиция называется по традиционным цветам немецких партий: красный — от СДПГ, зеленый — от «Зеленых» и желтый — от СвДП. Такой состав уже формировался на уровне парламентов земель в разные годы. Термин стал более широко использоваться за пределами Германии во время федеральных выборов 2005 г., когда существовала возможность формирования подобной коалиции, однако так и не реализованная.
Уже существовали «красно-зеленые» и «красно-желтые» коалиции, но полноценной светофорной сформировать пока не удавалось. Также для обозначения такой коалиции в Германии используется термин «Африка» или «флаг Сенегала». Гипотетическая коалиция СвДП, ХДС/ХСС («черный») и «Зеленых» германские СМИ называют «Ямайкой».
Согласно предварительным результатам прошедших накануне, 26 сентября, выборов в немецкий парламент, СДПГ набрала 25,7% голосов. Бывший правящий блок Меркель ХДС / ХСС — 24,1%. «Зеленые» получили 14,8%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%. «Альтернатива для Германии» набрала 10,3%, а «Левые» — 4,9%.
Для сравнения, на прошедших четыре года назад парламентских выборах ХДС/ХСС заняла 32,9%, СДПГ — 22%, «Зеленые» — 8,9%, СвДП — 10,7%, «Левые» — 9,2%, АдГ — 12%. Другие партии в совокупности набрали 5,2%.