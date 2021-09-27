Сербия выставила требование НАТО из-за конфликта на границе с Косово

Сербии придется задействовать свои силы в ответ на обострение обстановки на границе с Косово в случае нападения на косовских сербов и бездействия НАТО, заявил президент республики Александр Вучич телеканалу Pink.
Глава государства дал натовским странам 24 часа на то, чтобы те отреагировали на конфликтную ситуацию.
Напряженность между Сербией и Косово обострилась из-за номерных знаков: правительство Косово потребовало не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера.
Недовольные этим требованием этнические сербы, проживающие на севере Республики Косово, заблокировали пограничные переходы Яринье и Брняк. В результате Косово направило в пограничную зону полицейский спецназ. В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность.
«Сербия повысила боевую готовность [своих войск], но она не поднимала армию и полицию. Сербия не входила на территорию Косово, потому что мы уважаем [Кумановское] соглашение, мы не имеем на это права. Мы не пойдем [на Косово] с войсками, для нас главное — мир», — заявил Вучич.
Соглашение, о котором идет речь, было подписано летом 1999 года, оно положило конец бомбардировкам Югославии странами НАТО и обеспечило вывод югославской армии из Косово.
В 2008 году Косово объявило о независимости от Сербии. Ее признали многие европейские государства и США. Белград независимость Приштины не признает.