Песков: Путин поддерживает сменяемость власти, но «все хорошо в меру»

На вопрос «Ъ FM» о том, видели ли в Кремле новый проект закона, Песков ответил утвердительно, но сказал, что «пока преждевременно что-либо комментировать». «Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время (комментировать.— “Ъ”), сейчас пока преждевременно это делать», — пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.
Дмитрия Пескова также спросили об отношении президента к тому, что законопроектом предлагается называть «главами» всех руководителей регионов. В первую очередь это коснется Татарстана, глава которого сейчас именуется «президентом».
В Кремле считают, что «должность президента в стране должна быть одна», но при этом допускают, что у некоторых регионов есть своя «специфика».
«Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь упорядоченно все было, конечно, должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого (Татарстана.— “Ъ”). Президент с пониманием относится к этой специфике. Но с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это было все приведено к единому знаменателю», — пояснил пресс-секретарь.
На уточняющий вопрос о том, считает ли Владимир Путин сменяемость власти полезной, Песков ответил, что президент «является сторонником сменяемости власти».
Но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру. И вы знаете, что практически в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Проект закона сегодня, 27 сентября, внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Законопроект продлевает срок полномочий главы региона до пяти лет. Кроме того, по закону президент сможет выносить главам субъектов предупреждение или выговор, а также отрешать их от должности.