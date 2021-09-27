Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: землетрясение на Алтае Первый детский сад в России, начало строительства Останкинской телебашни, землетрясение на Алтае и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
10Умер Жан-Поль Бельмондо
13:50 (мск), источник: Известия

Кандидат в канцлеры Германии Шольц указал на значимость партнерства с США

Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для Германии. Об этом сообщил в понедельник, 27 сентября, на пресс-конференции в Берлине лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц.

Источник: AFP 2021

«Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для нас… Мир становится опаснее, и мы должны работать вместе, несмотря на разногласия в каких-то вопросах», — сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос об отношениях с США.

Читайте также
Лидер на выборах в Германии отказался позвать партию Меркель в коалицию

В то же время он добавил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами соответствуют интересам Германии.

Ранее в этот день президент США Джо Байден удивился результатам выборов в бундестаг в Германии. По его словам, социал-демократы являются сильными.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выставляла. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 24,1%.

При этом Шольц спустя день заявил, что ХДС/ХСС должен уйти в оппозицию.

21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС Армина Лашета. Она заявила, что твердо убеждена в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Поднять и простить: тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными
Травовое поле: iHerb подал аппеляцию на блокировку сайта
Лидер на выборах в Германии не видит партию Меркель в коалиции
Песков заявил, что Путин является сторонником сменяемости власти
Минфин поддержал новую схему реформы пенсионных накоплений
Владимир Путин провел отпуск в Сибири (фото)
Борис Корчевников назвал имя актрисы, в которую был влюблен
Лидеры списка «Единой России» возглавят профильные комиссии
Хаос на заправках: Британия отправила военных охранять бензовозы
Здоровье
Иммунолог объяснил, кто больше всех рискует подхватить ковид Эксперт отметил, что эффективность существующих сейчас вакцин именно против заражения существенно ниже, чем против тяжелых осложнений болезни.
Hi-Tech
В российском селе возмутились вышкой сотовой связи и снесли ее трактором Побоялись «вредного излучения»
Авто
Почему в новых Volvo не будет кожаных кресел? Начиная с новой модели C40 Recharge, шведские электрокары будут производиться без использования натуральной кожи
Кино
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой Актриса переживала из-за возможных последствий коронавируса
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Популярные темы на «Детях»
Большое охлаждение в отношениях с дочерью 775
Забавные картинки 555
Сомнения по поводу второго ребенка 431
Забавные картинки 412
Леди
Невестка Валерии показала образ в винтажном платье Лиана Шульгина и ее муж Арсений отдыхают в Африке
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь