Кандидат в канцлеры Германии Шольц указал на значимость партнерства с США

«Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для нас… Мир становится опаснее, и мы должны работать вместе, несмотря на разногласия в каких-то вопросах», — сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос об отношениях с США.
В то же время он добавил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами соответствуют интересам Германии.
Ранее в этот день президент США Джо Байден удивился результатам выборов в бундестаг в Германии. По его словам, социал-демократы являются сильными.
Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер Германии Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выставляла. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 24,1%.
При этом Шольц спустя день заявил, что ХДС/ХСС должен уйти в оппозицию.
21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя ХДС Армина Лашета. Она заявила, что твердо убеждена в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.