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17:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает расширение НАТО на территорию Украины «пересечением красных линий»

Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко говорил, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает пересечение красных линий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лукашенко ранее сообщил, что они с президентом РФ договорились «предпринимать какие-то действия» из-за создания военных баз США на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков во время пресс-колла подтвердил, что президенты России и Белоруссии неоднократно обсуждали тему потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО. Говоря о возможных ответных мерах, он пояснил, что это будут «действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств».

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех “красных линий”, о которых он неоднократно говорил ранее», — пояснил представитель Кремля.

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Александр Лукашенко заявил сегодня, 27 сентября, что «надо реагировать» на расширение инфраструктуры НАТО на Украине. Белорусский президент опасается, что в противном случае на границе России и Белоруссии возникнет «неприемлемая ситуация, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности», — убежден Лукашенко (цитата по БелТА).

С 22 по 30 сентября на территории Украины проходят военные учения — Combined Efforts-2021 («Объединенные усилия-2021»), в которых участвуют 15 стран, в том числе 11 государств—членов НАТО. Combined Efforts-2021 проводятся на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Украинский президент Владимир Зеленский считает важным усиление присутствия НАТО в Черном море.

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