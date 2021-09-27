Кремль считает расширение НАТО на территорию Украины «пересечением красных линий»

Дмитрий Песков во время пресс-колла подтвердил, что президенты России и Белоруссии неоднократно обсуждали тему потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО. Говоря о возможных ответных мерах, он пояснил, что это будут «действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств».
«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех “красных линий”, о которых он неоднократно говорил ранее», — пояснил представитель Кремля.
Александр Лукашенко заявил сегодня, 27 сентября, что «надо реагировать» на расширение инфраструктуры НАТО на Украине. Белорусский президент опасается, что в противном случае на границе России и Белоруссии возникнет «неприемлемая ситуация, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности», — убежден Лукашенко (цитата по БелТА).
С 22 по 30 сентября на территории Украины проходят военные учения — Combined Efforts-2021 («Объединенные усилия-2021»), в которых участвуют 15 стран, в том числе 11 государств—членов НАТО. Combined Efforts-2021 проводятся на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Украинский президент Владимир Зеленский считает важным усиление присутствия НАТО в Черном море.