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16:16 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал бедность и проблемы здравоохранения главными врагами России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства и вице-премьерами назвал главными врагами страны бедность значительного числа граждан, а также проблемы в области здравоохранения, образования и в развитии инфраструктуры. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России
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Путин рассказал, что в некоторых штабах «Единой России» после оглашения результатов выборов в Госдуму слышал «боевой клич “Ура!”. Президент подчеркнул, что кричать такое “еще рановато”.

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«Враг еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — заявил Путин.

О необходимости снизить уровень бедности в России до минимума Путин говорил неоднократно. Последний раз — 25 сентября на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 ₽.

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