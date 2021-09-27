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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД Украины ответил на заявление Путина о «красных линиях» и НАТО

«Красные линии», о которых говорит президент Владимир Путин в контексте расширения НАТО, должны быть ограничены границами России и не распространяться на территории соседних государств. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2021

Реакция дипломата стала ответом на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о переговорах Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко насчет потенциального членства Украины в Североатлантическом альянсе. Представитель Кремля подчеркивал, что Москва считает такой сценарий «красной линией» в отношениях с Западом.

«С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», — ответил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом попросил альянс нарастить свое присутствие в Черном море. Он захотел увеличить число операций союзных военно-морских сил в регионе и подчеркнул, что Киев и сам готов активно работать в этом направлении.

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