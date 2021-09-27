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18:08 (мск), источник: ТАСС

Белгородский губернатор назначил сенатором от региона Николая Рыжкова

Правительство региона отправилось в отставку.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 сентября. Вступивший в должность губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил Николая Рыжкова на пост сенатора, представляющего регион в Совете Федерации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного правительства.

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«Вячеслав Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области. Он назначил представителя в Совете Федерации. Так, полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области наделен Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост», — сказали в пресс-службе.

Николая Рыжкова наделили полномочиями сенатора от правительства Белгородской области с 2012 года, он является членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как отметили в пресс-службе, также правительство региона отправилось в отставку. В соответствии со статьей 37 устава Белгородской области региональное правительство слагает свои полномочия и продолжит работать до формирования нового состава.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. По итогам выборов за врио губернатора Вячеслава Гладкова («Единая Россия») проголосовали 78,79% избирателей, Гладков вступил в должность 27 сентября.

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