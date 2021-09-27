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22:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Космодромы, спутники, ракеты. Британия хочет стать мировой космической сверхдержавой

Правительство Британии опубликовало стратегию развития космической промышленности. Цель Соединенного Королевства на ближайшие годы — завоевать лидерство не только в существующих, но и в перспективных космических отраслях. В документе также учтена роль партнеров Британии по альянсу AUKUS — США и Австралии.

Разработанная шотландской компанией ракета-носитель Orbex может стать одной из первых британских ракет, запущенных с территории Соединенного Королевства | Источник: GETTY IMAGES

В опубликованном в понедельник документе перечислены шаги, которые Британия планирует сделать в следующие десятилетия, чтобы стать мировой космической державой. Правительство исходит из того, что космос в будущем станет местом конкуренции между частными компаниями из разных стран.

В предисловии премьер-министр Борис Джонсон признался, что с детства хотел быть космонавтом, а сегодня считает, что Британия недостаточно активно участвовала в прошлых «космических гонках».

В следующие десять лет, а скорее всего, и после, космические технологии будут явным приоритетом развития британской экономики, наряду с космической обороной.

Шаг 1: финансы и инфраструктура

Ракета-носитель Launcher One компании Virgin в ангаре на будущем космодроме в графстве Корнуолл | Источник: GETTY IMAGES

Начать планируют с создания в Британии инвестиционного климата для связанных с космосом компаний, обеспечения индустрии доступа к финансам и поиска инновационных применений космических технологий в быту, за пределами уже традиционных систем GPS и прогнозов погоды.

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Первым шагом, уже сделанным, было создание инвестфондов для развития космического сектора. Один из таких фондов, Seraphim Investment Trust, недавно осуществил первичное размещение акций на Лондонской бирже.

«Это первая в мире компания, акции которой торгуются на бирже, созданная для инвестиций в сектор космических технологий», — говорится в стратегии.

Параллельно правительственный британский банк British Business Bank (BBB) будет инвестировать в космические компании напрямую. Общая сумма инвестиций, как сказано в документе, составит 375 млн фунтов (больше 500 млн долларов).

Одновременно будет строиться инфраструктура для космических пусков, в том числе космодромы в Великобритании. Сейчас в разработке находится семь проектов пусковых площадок в разных районах Соединенного Королевства.

Первый запуск спутника с территории британских островов планируют осуществить уже в следующем году, а к 2030-му Британия хочет стать мировым лидером на рынке спутниковых услуг.

Параллельно будет развиваться сектор космической обороны. В июле на базе британских ВВС Хай-Уиком открылся первый центр космического командования. Значительная часть инвестпрограммы, в рамках которой британским военным будет выделено 16 млрд фунтов за три года, нацелена именно на развитие оборонных мощностей в космосе.

Шаг 2: международная торговля

«Как независимая торговая нация, мы занимаем свое место на мировой арене, продвигая идеи свободной торговли, опуская рыночные барьеры и выстраивая новые, интересные экономические партнерства. Мы будем стараться заключать новые торговые договоры, а в будущих соглашениях Британии о свободной торговле будут инновационные пункты об освоении космоса», — говорится в документе.

Первое из соглашений о сотрудничестве в космосе было подписано с Австралией, одним из партнеров Великобритании по оборонительному альянсу AUKUS, в который также входят США.

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Договор о партнерстве под названием «Космический мост», подписанный в феврале, поможет правительствам совместно развивать свои космические мощности, делясь наработками и персоналом. Британия хочет заключить подобные договоры еще с несколькими странами.

В начале сентября стало известно, что Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок, что вызвало недовольство Парижа и Пекина. Китай обвинил союзников из постколониального британского альянса в мышлении холодной войны, а Париж обиделся на Австралию из-за отмены контракта на поставку субмарин.

В стратегии, впрочем, подчеркивается, что Британия будет активно сотрудничать с Европейским космическим агентством и сохранять свою роль в нем, но параллельно выстраивать собственную сеть двусторонних договоров с партнерами.

Таким образом, современная «глобальная Британия» — так в правительстве Джонсона называют Соединенное Королевство после брексита — превратится, как надеется премьер, в «Британию галактическую».

Шаг 3: «галактическая Британия»

После трансформации в космическую сверхдержаву с несравнимым научным потенциалом Британия намерена стать одним из лидеров в регуляции мировой космической отрасли. В стратегии это называется «Продвижение ценностей глобальной Британии».

«Мы будем поддерживать прозрачный мировой порядок через нашу работу в космосе. Мы продемонстрируем глобальное лидерство в дискуссии о безопасности и устойчивом развитии и будем призывать другие страны к ответу за их деяния в космосе. Мы будем продвигать ответственное поведение, чтобы избегать ошибок, эскалации и конфликтов. Вместе с партнерами Британии мы модернизируем правила мирного и ответственного использования космоса», — говорится в документе.

Космические отрасли будущего, в которых планирует лидировать Великобритания, — это, например, удаление космического мусора с орбиты, ремонт спутников прямо в космосе или даже постройка новых.

В политическом измерении Британия хочет использовать созданную ею «космическую экосистему» для борьбы с глобальными вызовами, такими как сохранение биологического разнообразия или поддержка Национальной службы здравоохранения, говорится в стратегии.

Эта финальная фаза применения стратегии начнется в 2030 году, уже через девять лет, планируют в правительстве.

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