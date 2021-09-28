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00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Украины пообещал ответить Венгрии на соглашение с Россией по газу

Венгрия, чья энергетическая группа MVM заключила соглашение на транзит газа из России в обход Украины, нанесла удар двусторонним отношениям, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинские власти соответствующе ответят на решение Венгрии.

Источник: Reuters

«Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий», — сказал Кулеба в эфире ICTV (перевод «Интерфакса»).

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Украине заранее было известно о том, что Россия и Венгрия подпишут соглашение, отметил украинский министр. «Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции», — сказал он.

По словам Кулебы, еще тогда было решено отметить заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. За этим шагом последуют «и другие», сказал он.

Новое соглашение на поставку газа в Венгрию через Сербию и Австрию рассчитано на 15 лет. После заключения соглашения гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон допустил полную остановку транзита газа в Венгрию. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто попросил оставить Венгрию в стороне от «дебатов о транзите с Россией».

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