Глава МИД Украины пообещал ответить Венгрии на соглашение с Россией по газу

«Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий», — сказал Кулеба в эфире ICTV (перевод «Интерфакса»).
Украине заранее было известно о том, что Россия и Венгрия подпишут соглашение, отметил украинский министр. «Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции», — сказал он.
По словам Кулебы, еще тогда было решено отметить заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. За этим шагом последуют «и другие», сказал он.
Новое соглашение на поставку газа в Венгрию через Сербию и Австрию рассчитано на 15 лет. После заключения соглашения гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон допустил полную остановку транзита газа в Венгрию. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто попросил оставить Венгрию в стороне от «дебатов о транзите с Россией».