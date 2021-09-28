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03:47 (мск), источник: РБК

WSJ узнала о планах США использовать российские военные базы в Азии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на очной встрече, которая прошла в Финляндии, обсуждали возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

Как отмечает газета, Герасимов не дал каких-либо обещаний своему коллеге. Издание утверждает, что эта тема затрагивалась в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы, которые могут исходить из этой страны.

«Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении», — говорится в публикации.

Представитель Кремля отказался комментировать WSJ эту информацию.

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Герасимов и Милли встретились в городе Вантаа, в 40 км от Хельсинки, 22 сентября. В Минобороны России сообщили РБК, что они обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», и добавили, что встреча была конструктивной. Агентство Assosiated Press писало, что обе стороны договорились не разглашать детали переговоров. Позднее Милли заявил: «Это была продуктивная встреча. Когда общаются военные лидеры великих держав, мир становится более безопасным местом».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя встречу Герасимова и Милли, сказал, что военные США взаимодействуют с российскими коллегами по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов. «Я уверен, что генерал Милли хорошо осведомлен об этих ограничениях <…> Министр [обороны США Ллойд Остин] уверен, что председатель будет продолжать коммуникации и деконфликтинг с российскими военными в пределах этих границ», — отметил Кирби.

Он пояснил, что Минобороны США приостановило военное сотрудничество с Россией «как по политическим соображениям, так и по букве закона в результате российских агрессивных действий на Украине». Кирби указал, что между странами сохранились лишь минимально необходимые контакты.

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В мае WSJ писала, что США рассматривают возможность размещения своих военных баз в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. В качестве вариантов для размещения баз, как писала газета, Вашингтон также рассматривал арабские страны и корабли ВМС в море. Эти варианты будут прорабатываться, если размещение в соседних с Афганистаном странах окажется невозможным, отмечало издание. В Минобороны Узбекистана, комментируя эту публикацию, тогда заявили, что оборонная доктрина не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны.

В июле «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что во время саммита, который прошел в Женеве 16 июня, президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских баз в Таджикистане и Киргизии. Кремль не подтвердил и не опроверг эту информацию.

В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. В состав базы входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные и другие подразделения, а также авиагруппа.

В Киргизии в Чуйской области расположена российская авиабаза «Кант», она действует с 2003 года. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

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