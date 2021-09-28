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03:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Хунта Гвинеи определила правила работы переходного правительства

Военные Гвинеи, захватившие власть в ходе госпереворота в сентябре, приняли хартию переходного периода, передает Reuters сообщение местных государственных СМИ. Согласно хартии, лидер мятежников Мамади Думбуя становится президентом страны. Хартия также подразумевает создание правительства и Национального переходного совета из 81 членов.

Источник: AP 2021

Правительство будет возглавлять гражданский премьер-министр, ему и членам правительства запрещено будет участвовать в предстоящих выборах на местном и национальном уровнях. Национальным переходным советом будут руководить президент и два вице-президента, им также будет запрещено участвовать в выборах.

Как минимум 30% мест в совете должны будут занимать женщины.

5 сентября спецназ Гвинеи арестовал президента страны Альфу Конде. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и закрытии границ. Причиной мятежа они назвали социально-политическую и экономическую ситуацию в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно освободить президента Гвинеи и заявил, что осуждает любую смену власти силой оружия. МИД РФ потребовал освободить президента. После переворота Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) наложило санкции на зарубежные активы Мамади Думбуя.

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