Хунта Гвинеи определила правила работы переходного правительства

Правительство будет возглавлять гражданский премьер-министр, ему и членам правительства запрещено будет участвовать в предстоящих выборах на местном и национальном уровнях. Национальным переходным советом будут руководить президент и два вице-президента, им также будет запрещено участвовать в выборах.
Как минимум 30% мест в совете должны будут занимать женщины.
5 сентября спецназ Гвинеи арестовал президента страны Альфу Конде. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и закрытии границ. Причиной мятежа они назвали социально-политическую и экономическую ситуацию в стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно освободить президента Гвинеи и заявил, что осуждает любую смену власти силой оружия. МИД РФ потребовал освободить президента. После переворота Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) наложило санкции на зарубежные активы Мамади Думбуя.