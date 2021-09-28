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04:45 (мск), источник: Forbes

КНДР заявила о своем праве на самооборону после пуска ракеты с восточного побережья

Представитель Северной Кореи в Организации Объединенных наций заявил о праве своей страны иметь оружие, эквивалентное оружию, которое есть у США и Южной Кореи. Свое заявление в ООН он сделал сразу после того, как стало известно о запуске в море предположительно баллистической ракеты со стороны КНДР.

Источник: AP 2021

Постоянный представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон призвал Соединенные Штаты отказаться от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна. Он заявил, что никто не может отрицать право его страны на самооборону и испытания оружия, передает Reuters.

Военные Южной Кореи незадолго до выступления Ким Сона на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН заявили, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья.

Министерство Японии отметило, что это мог быть запуск баллистической ракеты.

15 сентября Северная и Южная Корея произвели испытательные пуски баллистических ракет. Вашингтон тогда осудил северокорейские пуски и еще одно испытание несколькими днями раньше прототипа первой для КНДР крылатой ракеты, но не упомянул об испытании Сеулом баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ).

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«Никто не может отрицать законное право КНДР на самооборону — право разрабатывать, испытывать, производить и обладать системами оружия, эквивалентными тем, которыми они обладают или разрабатывают», — заявил Ким Сон, имея в виду США и Южную Корею.

Он добавил, что не «милосердие США», а растущее давление на Северную Корею влияет на напряженность на Корейском полуострове.

По словам представителя Северной Кореи в ООН, его страна никогда не будет угрожать безопасности Соединенных Штатов, Южной Кореи и соседних стран. «Мы просто наращиваем нашу национальную оборону, чтобы защитить себя и надежно защитить безопасность и мир в стране», — сказал он.

Сон отметил, что в случае отказа США от враждебной политики КНДР «охотно ответит в любое время». «Но мы считаем, что на данном этапе у США нет никаких перспектив действительно отказаться от своей враждебной политики», — добавил он.

Отвечая на призыв президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ООН официально прекратить Корейскую войну 1950−1953 годов, дипломат из КНДР сказал, что сначала Вашингтон должен навсегда прекратить совместные военные учения с Южной Кореей и развертывание стратегических вооружений на Корейском полуострове и вокруг него.

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