КНДР заявила о своем праве на самооборону после пуска ракеты с восточного побережья

Постоянный представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон призвал Соединенные Штаты отказаться от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна. Он заявил, что никто не может отрицать право его страны на самооборону и испытания оружия, передает Reuters.
Военные Южной Кореи незадолго до выступления Ким Сона на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН заявили, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья.
Министерство Японии отметило, что это мог быть запуск баллистической ракеты.
15 сентября Северная и Южная Корея произвели испытательные пуски баллистических ракет. Вашингтон тогда осудил северокорейские пуски и еще одно испытание несколькими днями раньше прототипа первой для КНДР крылатой ракеты, но не упомянул об испытании Сеулом баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ).
«Никто не может отрицать законное право КНДР на самооборону — право разрабатывать, испытывать, производить и обладать системами оружия, эквивалентными тем, которыми они обладают или разрабатывают», — заявил Ким Сон, имея в виду США и Южную Корею.
Он добавил, что не «милосердие США», а растущее давление на Северную Корею влияет на напряженность на Корейском полуострове.
По словам представителя Северной Кореи в ООН, его страна никогда не будет угрожать безопасности Соединенных Штатов, Южной Кореи и соседних стран. «Мы просто наращиваем нашу национальную оборону, чтобы защитить себя и надежно защитить безопасность и мир в стране», — сказал он.
Сон отметил, что в случае отказа США от враждебной политики КНДР «охотно ответит в любое время». «Но мы считаем, что на данном этапе у США нет никаких перспектив действительно отказаться от своей враждебной политики», — добавил он.
Отвечая на призыв президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ООН официально прекратить Корейскую войну 1950−1953 годов, дипломат из КНДР сказал, что сначала Вашингтон должен навсегда прекратить совместные военные учения с Южной Кореей и развертывание стратегических вооружений на Корейском полуострове и вокруг него.