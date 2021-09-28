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10:45 (мск), источник: Ведомости

Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что не стал участвовать в выборах в Госдуму, потому что, по его мнению, это было бы «не очень правильно». Об этом Медведев заявил в интервью RT.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что работа в Госдуме очень тонкая, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между людьми и фракциями. Ее нужно вести, не опираясь на прежние должности. «Я просто, исходя из этого, могу сказать, что мне представляется — во всяком случае сейчас, — что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин», — пояснил Медведев.

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По его словам, в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда Госдума появилась, он хотел попасть в парламент и принимать законы. «Но моя судьба сложилась иначе. Так получилось, что стал главой государства, потом был назначен на должность председателя правительства и работал в этой должности, во всяком случае в последние годы, дольше всех. И это, конечно, коренным образом изменило мою судьбу», — подчеркнул Медведев.

На выборах в Госдуму, которые прошли 17—19 сентября, список «Единой России» возглавили пять человек: глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева.

В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

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