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12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Судимым за тяжкие преступления запретят работать такстистами в России

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками лицам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Источник: GETTY IMAGES

Соответствующее положение предлагается закрепить отдельной статьей Трудового кодекса.

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В пакете документов, разработанном министерством транспорта по поручению президента, предлагается запретить работу водителями такси и наземного транспорта тем, кто имеет судимость за опасные преступления — такие как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, терроризм и ряд других.

Это коснется осужденных не только на территории России, но и в других странах Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане.

Для других иностранцев ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости они и так не могут получить патент или разрешение на работу в России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уже работающие водители такси и общественного транспорта должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

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