Судимым за тяжкие преступления запретят работать такстистами в России

Соответствующее положение предлагается закрепить отдельной статьей Трудового кодекса.
В пакете документов, разработанном министерством транспорта по поручению президента, предлагается запретить работу водителями такси и наземного транспорта тем, кто имеет судимость за опасные преступления — такие как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, терроризм и ряд других.
Это коснется осужденных не только на территории России, но и в других странах Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане.
Для других иностранцев ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости они и так не могут получить патент или разрешение на работу в России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уже работающие водители такси и общественного транспорта должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.