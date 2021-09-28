Песков заявил, что существование ЧВК не противоречит российским законам

«Действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность. С другой стороны, есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами нашей страны», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что существование ЧВК не противоречит законодательству России.
В случае выявления противоречий может потребоваться совершенствование законодательства, добавил пресс-секретарь президента РФ.
«Эта тема не стоит на повестке дня президента», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, не противоречит ли эта ситуация статье о наемничестве в российском законодательстве.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. Он отметил, что французские военные не смогли переломить ситуацию с терроризмом в стране.