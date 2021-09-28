Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
10Умер Жан-Поль Бельмондо
13:45 (мск), источник: РБК

Кремль не увидел повода для «истеричных реакций» на контракты «Газпрома»

«Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd. заключили долгосрочный контракт на экономически выгодных условиях, поэтому обвинения со стороны Киева в политической подоплеке сделки неуместны, считают в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

Контракт на поставки газа из России в Венгрию был заключен на максимально выгодных экономических условиях, поэтому критиковать его за политическую подоплеку некорректно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что никаких табуированных маршрутов не существует, — сказал Песков журналистам. — Нет никакого места для критики, и не должно быть места для таких истеричных реакций», — сказал он.

Долгосрочный контракт Венгрии и «Газпрома», который стороны заключили 27 сентября, стал поводом для дипломатического скандала. Украина считает, что соглашение о поставках газа в обход ее газотранспортной системы (ГТС) было принято «в угоду Кремлю» и не имеет экономических обоснований.

Новость
Газовый кризис в Европе. Кто виноват: ковид, погода или «Газпром»?

Венгрия в ответ заявила, что Киев грубо вмешивается во внутренние дела страны. Из-за реакции Киева посла Украины вызвали в МИД Венгрии.

Песков, комментируя заявления Киева о готовности к ответным мерам, сообщил, что каких-либо действий Москва предпринимать не намерена. «Мы реализуем наши межгосударственные отношения с Венгрией. Речь идет о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию», — сказал представитель Кремля. По его словам, контракт не нарушает ничьих прав или правил международной торговли. «Вряд ли какая-то страна, включая Украину, может вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — сказал Песков.

Контакт, который заключили венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy Ltd. и «Газпром», вступит в силу 1 октября. Два отдельных соглашения рассчитаны на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя десять лет после его заключения.

Венгрия будет получать топливо через газопровод «Турецкий поток» и национальные газопроводы стран Юго-Восточной Европы.
Новость
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

При этом большая часть из поставляемого «Газпромом» в Венгрию газа — 3,5 млрд из 4,5 млрд куб. м в год — будет идти через Сербию, остальное — через Австрию. Прежние поставки топлива в Венгрию шли через Австрию и Украину, они определялись двумя долгосрочными контрактами, подписанными в 1996 году, а затем продленными до 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям — через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе. Кроме того, с 2018 Венгрия получает российский газ по краткосрочным контрактам с компаниями WIEE Hungary Kft и MET International AG.

Комментируя новое соглашение «Газпрома», генеральный директор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через Украину будет перекрыт.

При этом, по его словам, это будет связано с тем, что «Газпром» не забронировал достаточно мощности для импорта на границе Украина — Венгрия. «Поэтому логично сделать вывод, что с 1 октября “Газпром” планирует значительно сократить транзит газа через Украину в Венгрию», — написал он в Facebook.

Полина Химшиашвили, Наталья Демченко

 Умер актер из «Друзей»
Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Песков: существование ЧВК не противоречит российским законам
Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме
Число умерших от COVID за сутки в России установило новый рекорд
Аналитики рассказали, что будет с рублем до конца года
Биолог описала влияние COVID на продолжительность жизни
Названы пять крупнейших катастроф на воде за 30 лет (фото)
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Посчитано все ядерное оружие в мире. Впечатляющая цифра Ядерное оружие считается самым мощным средством массового поражения
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 251
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 248
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 212
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской Звездам достались яркие образы в новой комедии «Жена олигарха»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Зеленский решил судьбу Крыма
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Что оформление пространства может рассказать о вас?
5 интерьеров в стиле сканди-шик
5 приемов, которые расширят пространство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь