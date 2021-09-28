Кремль не увидел повода для «истеричных реакций» на контракты «Газпрома»

Контракт на поставки газа из России в Венгрию был заключен на максимально выгодных экономических условиях, поэтому критиковать его за политическую подоплеку некорректно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, что никаких табуированных маршрутов не существует, — сказал Песков журналистам. — Нет никакого места для критики, и не должно быть места для таких истеричных реакций», — сказал он.
Долгосрочный контракт Венгрии и «Газпрома», который стороны заключили 27 сентября, стал поводом для дипломатического скандала. Украина считает, что соглашение о поставках газа в обход ее газотранспортной системы (ГТС) было принято «в угоду Кремлю» и не имеет экономических обоснований.
Венгрия в ответ заявила, что Киев грубо вмешивается во внутренние дела страны. Из-за реакции Киева посла Украины вызвали в МИД Венгрии.
Песков, комментируя заявления Киева о готовности к ответным мерам, сообщил, что каких-либо действий Москва предпринимать не намерена. «Мы реализуем наши межгосударственные отношения с Венгрией. Речь идет о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию», — сказал представитель Кремля. По его словам, контракт не нарушает ничьих прав или правил международной торговли. «Вряд ли какая-то страна, включая Украину, может вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — сказал Песков.
Контакт, который заключили венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy Ltd. и «Газпром», вступит в силу 1 октября. Два отдельных соглашения рассчитаны на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя десять лет после его заключения.
Венгрия будет получать топливо через газопровод «Турецкий поток» и национальные газопроводы стран Юго-Восточной Европы.
При этом большая часть из поставляемого «Газпромом» в Венгрию газа — 3,5 млрд из 4,5 млрд куб. м в год — будет идти через Сербию, остальное — через Австрию. Прежние поставки топлива в Венгрию шли через Австрию и Украину, они определялись двумя долгосрочными контрактами, подписанными в 1996 году, а затем продленными до 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям — через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе. Кроме того, с 2018 Венгрия получает российский газ по краткосрочным контрактам с компаниями WIEE Hungary Kft и MET International AG.
Комментируя новое соглашение «Газпрома», генеральный директор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через Украину будет перекрыт.
При этом, по его словам, это будет связано с тем, что «Газпром» не забронировал достаточно мощности для импорта на границе Украина — Венгрия. «Поэтому логично сделать вывод, что с 1 октября “Газпром” планирует значительно сократить транзит газа через Украину в Венгрию», — написал он в Facebook.
Полина Химшиашвили, Наталья Демченко