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02:08 (мск), источник: Известия

Пентагон рассказал о роли США в Азии как альтернативы России и Китаю

Ряд стран в Центральной Азии видит в поддержании связей с США возможную альтернативу взаимодействию с Россией и Китаем. С таким утверждением выступил во вторник, 28 сентября, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил (ВС) генерал Кеннет Маккензи.

Источник: AP 2021

Слова Маккензи на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил проводит агентство ТАСС.

Как передает агенство, генерал во время визита в столицу Казахстана Нур-Султан участвовал в консультациях, в частности, с представителями Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Разговор во время встреч шел о том, каким будет регион «после падения Афганистана».

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«В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с Соединенными Штатами. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю», — заявил глава Центрального командования ВС США.

Как уточнил Маккензи, «к сожалению, из-за географического расположения им [упомянутым ранее регионам] всегда придется иметь дело с Россией и Китаем». Однако, по словам генерала, «партнеры в регионе хотят, чтобы США дали сигнал, что не отвернутся от них, даже после ухода из Афганистана».

28 сентября Пентагон заявил об отсутствии планов по повторному вводу американских войск в Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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