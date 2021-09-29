Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
07:58 (мск), источник: Ведомости

Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в срыве ежегодного совещания ОБСЕ в области человеческого измерения (HDIM). Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.

Источник: РИА "Новости"

«Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что такие совещания проводились в ОБСЕ несколько десятилетий. Каждый год делались обзоры отчетов всех государств-участников, включая США.

«Мы будем и впредь настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Блинкен.

Совещание в этом году должно было начаться 27 сентября в Варшаве, Россия стала единственным государством из 57 стран-участниц ОБСЕ, выступившей против его проведения, заявила в конце августа временный поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан.

В начале августа ОБСЕ заявила, что не планирует отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму России. В организации объяснили это решение введенным российским ЦИК ограничением количества наблюдателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что если ОБСЕ не изменит свою позицию, ее квота отойдет другим организациями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Германия после Меркель
В пандемию увеличились зарплатные разрывы мужчин и женщин
Минфин предлагает внести изменения в налогообложение физлиц
Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID
Правительству США через два дня грозит шатдаун
На Урал пришла зима с метелью (видео)
Венгрия объяснила выбор маршрута транзита газа по контракту с РФ
В России могут ограничить выдачу кредитов
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Посчитано все ядерное оружие в мире. Впечатляющая цифра Ядерное оружие считается самым мощным средством массового поражения
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 326
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 273
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10» В юбилейном сезоне популярного шоу вернется золотой состав наставников
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Какое низкое коварство! 292
Крик души 256
Интересно мнение со стороны. 207
Рили???? Регионы 198
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Что оформление пространства может рассказать о вас?
5 интерьеров в стиле сканди-шик
5 приемов, которые расширят пространство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь