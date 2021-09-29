В Японии выбрали нового премьер-министра

В Японии завершились выборы нового главы правящей партии, который станет премьер-министром страны. Победу одержал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.
Во втором туре он обошел «министра вакцинации» (так японские СМИ называют должность министра по делам административной реформы, который отвечает за кампанию по вакцинации. — РБК) Таро Коно.
Изначально на пост главы правящей Либерально-Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, претендовали четыре кандидата: двое мужчин и двое женщин. Кроме Кисиды и Коно за должность боролись бывшая министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаичи и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.
В первом туре никто из кандидатов не набрал необходимого для победы большинства голосов, причем Кисида опережал Коно всего на один голос. Бывший глава МИД получил 256 голосов, его ближайший соперник — 255, пишет Kyodo. Такаичи набрала 188 голосов и Нода — 63.
Во втором туре, когда борьба шла между Кисидой и Коно, первый набрал 257 голосов, второй — 170.
Кисида занимает должности в федеральном правительстве с 2000-х годов. В правительстве Ясуо Фукуды с 2008 года он отвечал за вопросы, связанные с делами потребителей и безопасностью продуктов, затем — за науку и технологии. В 2012 года, в правительстве Синдзо Абэ, он занял должность министра иностранных дел, покинул ее в 2017 году.
Это вторая попытка Кисиды возглавить партию, год назад на сентябрьских выборах он уступил пост Есихидэ Суге.
О том, что Суга уйдет в отставку, стало известно в начале сентября. Премьер-министр пояснял, что решил сосредоточиться на борьбе с COVID-19, а совместить это с предвыборной деятельностью у него бы, по его мнению, не получилось. Срок полномочий премьера истекает в сентябре и он решил не участвовать в выборах.
Суга уходит на низшей точке своей популярности в Японии — в начале августа рейтинг одобрения его работы достиг уровня 28%.
Это произошло в том числе на фоне распространения коронавируса среди спортсменов и работников Олимпийских Игр, а также среди населения страны.