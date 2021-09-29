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12:14 (мск), источник: ТАСС

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое планируется принять на заседании в среду.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя «Единой России» из общефедеральной части списка партии — руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, — по развитию Восточно-Сибирского региона, Лавров — по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева — по образованию и науке, Проценко — по здравоохранению.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также «напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе», сообщил Путин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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