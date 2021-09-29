В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

В частности, российский президент поблагодарил турецкого коллегу за позицию по строительству газопровода «Турецкий поток». «Благодаря “Турецкому потоку” сейчас, когда наблюдаются проблемы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно», — отметил российский президент. По его словам, Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Российский президент констатировал, что совместное сотрудничество по борьбе с пандемией идет хорошими темпами. В свою очередь, турецкий лидер выразил российскому коллеге благодарность за оказанную поддержку в плане туризма. «Мы также благодарны, что российские граждане, россияне предпочитали отдыхать в нашей стране за этот период», — сказал он.
Лидеры двух государств упомянули другой совместный российско-турецкий проект — АЭС «Аккую», которая возводится на южном побережье Турции. Эрдоган заявил, что первый блок электростанции может быть открыт в 2022 году. «Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», — сказал президент Турции.
Путин также отметил успешную реализацию российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, который заработал в январе текущего года. По его словам, данная организация действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — заключил президент.
Президент Турции поднял тему сотрудничества в сфере ВПК. «Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом», — сказал он. «Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути», — добавил Эрдоган, не уточнив, что имеет в виду.
Кроме того, президенты затронули темы коронавируса, туризма и борьбы с лесными пожарами в Турции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо подписаний по итогам переговоров глав государств не планируется. В ходе закрытой части переговоров главы государств обсудят двусторонние отношения, региональные и международные процессы. В частности, лидеры обменяются мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане.
Эрдоган прибыл в сопровождении главы Национальной разведывательной организации (MT) Хакана Фидана, главы Управления по связям Администрации президента Фахреттина Алтуна и своего пресс-секретаря Ибрагима Калына.