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16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Северная Корея заявила, что испытала новую гиперзвуковую ракету

Северная Корея заявила во вторник, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием «Хвасон-8».

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографию новой ракеты«Хвасон-8» | Источник: REUTERS

Государственные СМИ заявили, что новая ракета была одной из пяти наиболее важных новых систем вооружений, изложенных в пятилетнем плане военного развития КНДР.

В сообщении ракета названа стратегическим оружием. Обычно это означает, что она обладает ядерным потенциалом.

Запуск можно рассматривать как еще одно свидетельство того, что Пхеньяну удается развивать оружейные технологии несмотря на жесткие санкции.

«Развитие этой системы вооружений [повысило] возможности страны по самообороне во всех отношениях», — говорится в заявлении северокорейского государственного информационного агентства KCNA.

Еще одна важная особенность запуска «Хвасон-8» — это то, что для него использовалась так называемая ампула с пусковым горючим, что аналитики называют важной вехой в развитии ракетной программы КНДР.

Эта технология позволяет заправлять ракеты топливом заранее и отправлять к месту дислокации. Таким образом, ракеты постоянно готовы к запуску.

Испытание «Хвасон-8» — это уже третий запуск за последний месяц. Ранее был испытан новый тип крылатой ракеты и новая баллистическая ракета железнодорожного базирования.

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Накануне запуска посланник КНДР в ООН Ким Сон выступил на заседании Генассамблеи в Нью-Йорке с заявлением в защиту права страны на разработку оружия.

По его словам, Северная Корея «укрепляет национальную оборону, чтобы защитить себя и надежно обеспечить безопасность и мир в стране».

Что такое гиперзвуковая ракета?

Гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных, что затрудняет их перехват системами противоракетной обороны.

Испытание «Хвасон-8» позволило КНДР присоединиться к небольшому клубу стран, включая США, Россию, Китай и Индию, ведущих подобные разработки. В июле Россия объявила об успешном запуске гиперзвуковой ракеты с фрегата в Белом море, которая достигла скорости 8659,88 км/ч.

Агентство KCNA сообщило, что тестовый запуск продемонстрировал «навигационный контроль и устойчивость ракеты».

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Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, считает, что на данный момент точно оценить возможности ракеты вряд ли возможно, но добавил, что она «предположительно может создать совершенно новую проблему для противоракетной обороны, по сравнению с обычными баллистическими ракетами».

Применение топливных ампул означает, что оружие постоянно находится в боеготовности. Его не нужно заправлять топливом в полевых условиях, что означает намного более короткое время подготовки к запуску. А короткое время запуска, в свою очередь, сокращает «окно» для нанесения упреждающего удара.

Кому адресованы «ракетные игры» КНДР?

Северокорейский лидер Ким Чен Ын еще в январе заявил, что ученые «завершили исследования» по разработке гиперзвуковых планирующих боеголовок. Испытание «Хвасон-8» позволяет предположить, что разработки перешли из теоретической в практическую фазу.

Стремление к разработке гиперзвукового оружия неудивительно, учитывая, что Ким Чен Ын говорил об этом еще в январе. Однако это еще и напоминание о том, что ракетные амбиции Кима далеки от завершения.
Анкит Панда
старший научный сотрудник Фонда Карнеги

Тем не менее, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что, по их мнению, эта гиперзвуковая ракета все еще находится на ранней стадии разработки, и потребуется значительное время, прежде чем ее можно будет развернуть в боевых условиях. По словам военных, и Южная Корея, и США в настоящее время способны обнаруживать и перехватывать эту ракету.

Что мы знаем об оружейной программе Северной Кореи?

Недавние испытания новых ракет — а запуск «Хвасон-8» стал третьим за месяц — указывают на то, что КНДР наращивает свою оружейную программу.

Северная Корея ранее испытала крылатую ракету | Источник: KCNA
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США призывают Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия, и отношения Пхеньяна с администрацией президента Джо Байдена до сих пор были чреваты напряжением.

Отношения Северной Кореи с другими соседями — Японией и Южной Кореей, — тоже хорошими не назовешь.

Однако Пхеньян, похоже, полон решимости доказать, что разработки новых систем вооружений будут продолжаться, заявляя, что они необходимы для его собственной самообороны.

КНДР также неоднократно обвиняла Южную Корею в двойных стандартах.

Южная Корея недавно испытала свою первую баллистическую ракету подводного базирования, которая, как говорят в Сеуле, необходима для сдерживания «провокаций» Северной Кореи.

В августе Агентство ООН по атомной энергии заявило, что Северная Корея, похоже, перезапустила реактор в Йонбене, который может производить плутоний для ядерного оружия, что не может не вызывать тревоги.

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