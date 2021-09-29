16:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Памфилова напомнила властям Петербурга о предвыборных нарушениях
Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии отказалась поздравлять с избранием нового спикера петербургского парламента Александра Бельского. Она напомнила, что ЦИК уже направил в Генеральную прокуратуру заявление о конфликте интересов на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга. По мнению Памфиловой, Бельский, курировавший внутреннюю политику в качестве вице-губернатора города и одновременно баллотировавшийся в городской парламент, «сам себя избрал» и «фактически подменял горизбирком».