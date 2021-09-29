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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Памфилова напомнила властям Петербурга о предвыборных нарушениях

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии отказалась поздравлять с избранием нового спикера петербургского парламента Александра Бельского. Она напомнила, что ЦИК уже направил в Генеральную прокуратуру заявление о конфликте интересов на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга. По мнению Памфиловой, Бельский, курировавший внутреннюю политику в качестве вице-губернатора города и одновременно баллотировавшийся в городской парламент, «сам себя избрал» и «фактически подменял горизбирком».

Источник: РИА "Новости"

Глава ЦИКа также заявила, что губернатор Петербурга Александр Беглов может теперь праздновать победу, но «эта победа пиррова». И «когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», добавила госпожа Памфилова.

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Сам Александр Бельский, комментируя эти высказывания, заявил журналистам в Петербурге, что никаких нарушений не допускал: «Что касается конфликта интересов, там все регламентировано законом. Когда выдвигались, юристы партии “Единая Россия” все проверяли. Некоторые мои коллеги, которые шли на выборы глав районов, действительно не могли исполнять свои обязанности. Я как член правительства (города.— “Ъ”) мог исполнять свои обязанности».

Александр Бельский является одним из наиболее приближенных к Александру Беглову людей. Еще в 2000-х годах они вместе работали в Курортном районе Петербурга, а чуть более года назад губернатор назначил господина Бельского своим заместителем. Одной из главных задач Александра Бельского на этом посту было снижение влияния на городскую политику тогдашнего спикера заксобрания Вячеслава Макарова, который на прошедших выборах избрался в Госдуму по петербургской группе партсписка «Единой России».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург.

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