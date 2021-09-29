Путин раскритиковал правительство за просрочку выполнения поручений по развитию космической отрасли

«По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят — например, утверждена программа развития навигационной системы российской ГЛОНАСС на период до 2030 года. Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — сказал Путин. Он добавил, что по ядерным космическим технологиям Россия опережает все остальные страны на 6−7 лет и это преимущество надо использовать.
Президент сказал, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере космических запусков, хотя конкуренция растет. «Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надежности отечественной техники — как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом», — отметил Путин.
Также он упомянул, что Россия дальше других стран продвинулась в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. «По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6−7 лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений», — сказал президент.
«Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. Кроме того, корпорация запустила тендер по подготовке проекта компании, которая займется коммерческими услугами в российском сегменте Международной космической станции.