Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
20:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин раскритиковал правительство за просрочку выполнения поручений по развитию космической отрасли

Президент России Владимир Путин провел совещание о перспективах развития космической отрасли. Он выразил недовольство тем, что правительство не подготовило комплекс мер в этом направлении к установленному сроку — 30 августа.

«По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят — например, утверждена программа развития навигационной системы российской ГЛОНАСС на период до 2030 года. Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — сказал Путин. Он добавил, что по ядерным космическим технологиям Россия опережает все остальные страны на 6−7 лет и это преимущество надо использовать.

Новость
Глава NASA высказался о будущем сотрудничестве с Россией

Президент сказал, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере космических запусков, хотя конкуренция растет. «Чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надежности отечественной техники — как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом», — отметил Путин.

Также он упомянул, что Россия дальше других стран продвинулась в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. «По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6−7 лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений», — сказал президент.

«Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы, включающей высадку человека на Луну. Кроме того, корпорация запустила тендер по подготовке проекта компании, которая займется коммерческими услугами в российском сегменте Международной космической станции.

 Офицеров спецназа взяли под стражу за сексуальные издевательства
Мигрантам дадут еще один шанс
Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении
Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая
ВС Франции: Мали может оказаться в изоляции из-за ЧВК «Вагнер»
«Зенит» принимает «Мальме» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
Памфилова предложила Беглову отпраздновать «пиррову победу»
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 340
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 276
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Пара спасла ребенка, которого хотел увести неизвестный мужчина Они заметили подозрительного мужчину, который увел девочку из магазина
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь