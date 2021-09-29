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19:50 (мск), источник: ТАСС

Власти Франции: Мали рискует оказаться в изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер»

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Заявления временного премьер-министра Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Франция бросила страну, неприемлемы, при этом Бамако рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер». Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли на слушаниях в Сенате (верхней палате парламента) Франции.

Источник: Reuters

Глава оборонного ведомства напомнила, что недавно посетила с визитом Бамако, где встретилась с коллегой из временного правительства и изложила ему позицию Франции «по поводу возможного партнерства с ЧВК “Вагнер” и по поводу наемников в целом».

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«Я также изложила позицию международного сообщества. И здесь я повторяю, что, если Мали вступит в партнерство с наемниками, Мали изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества, которое крайне привержено этой стране», — сказала министр.

«Вместо диверсификации партнерских отношений Мали останется лицом к лицу лишь с группой наемников. Для нас все очевидно, и мы считаем невозможным сосуществование с наемниками», — констатировала Парли. В то же время она подчеркнула, что «Франция не отказывается от своих обязательств в Мали». Она напомнила, что на местах остаются тысячи солдат, которые «успешно ведут борьбу с террористами», и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.

Кроме того, министр добавила, что «слова, сказанные премьер-министром Мали на Генассамблее ООН в субботу, неприемлемы». «Обвинять Францию в том, что она бросила Мали сразу после гибели нашего солдата — это недостойно», — сказала Парли.

Наемники в Мали

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что власти РФ не имеют отношения к данной сделке.

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Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции «Бархан», «ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет ее своего рода брошенной в воздухе». В этой связи власти страны намерены «искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами», добавил премьер.

Ранее глава МИД и сама министр вооруженных сил Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер», назвав ее деятельность «несовместимой» с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. Во вторник источник в Елисейском дворце сообщил Agence France-Presse, что Франция ждет от руководства Мали пояснений по поводу того, как оно намерено в дальнейшем вести борьбу с исламистским терроризмом. Он особо подчеркнул, что в Париже ждут, что Мали воздержатся от от использования услуг наемников.

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