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21:36 (мск), источник: Газета.Ру

Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством III степени». Об этом сообщил в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, выложив фотографию указа президента России Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить Кадырова Рамзана Ахматовича — главу Чеченской Республики», — говорится в указе.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по результатам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд — за него проголосовали 99,7% избирателей. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров со смехом объявил результаты выборов в Чечне. Путин, в свою очередь, отметил, что цифры могут показаться нереалистичными. Однако, по его словам, если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателей становятся понятными.

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