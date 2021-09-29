КГБ Белоруссии объявил о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих

«Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера», — сказал Бычек. По словам представителя КГБ, работа организации координировалась через Telegram «при содействии иностранных спецслужб».
СТВ также показал одного из обвиняемых по делу «Рабочы Рух». Телеканал назвал его Александром Гашником, слесарем Белорусского металлургического завода (БМЗ).
Он рассказал, что передал информацию об объектах инфрастуктуры на заводе «по просьбе инициативы ByPol». Также он сказал, что являлся участником «Рабочего Руха», с помощью которого он и вышел на контакт с ByPol. Также СТВ показывает еще одного обвиняемого, которого называет экс-сотрудником «Гродно Азота».
BYPOL — организация, которую создали силовики, не поддержавшие президента Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов. Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Белоруссии и случаях применения насилия. К примеру, в середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками), приказывает во время разгона протестующих их «либо покалечить, либо изувечить, либо убить».
Организация «Рабочы Рух» была создана сторонниками оппозиции после массовых протестов в Белоруссии летом прошлого года. На сайте организации говорится, что ее «первоочередной задачей является восстановление демократических прав и свобод в стране», а среди инструментов достижения цели — общенациональная стачка.
Массовые забастовки на предприятиях Белоруссии проходили осенью прошлого года, после подавления властями уличных протестов в стране. В них участвовали сотрудники крупнейших промышленных предприятий страны, в том числе «Гродно Азота», Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сотрудники завода бытовой техники «Атлант», агрокомбината «Дзержинский» и так далее.