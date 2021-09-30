Россиянам предложат заплатить три налога раньше

«Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».
Информацию о включении законопроекта в повестку работы парламента в октябре подтвердили «Известиям» в комитете Госдумы по бюджету и налогам. При этом от оценки перспектив принятия документа воздержались, сославшись на то, что после выборов структура нового состава и руководства комитета пока не сформирована.
Политтехнолог Александр Твердов считает, что для бюджетов регионов законопроект будет полезен. Но вот население может этого и не понять.
— Осенью у людей заканчиваются деньги, потому что возникает много других целей, на которые их можно потратить. Например, собрать детей в школу или подготовить к зиме автомобиль. К тому же в октябре, как правило, начинают расти цены на продукты питания, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.
Политтехнолог Константин Калачев отметил, что проблема неосвоения бюджетных средств есть во многих регионах, но особенно она характерна для Владимирской области, где «Единая Россия» сегодня не правящая партия. Глава субъекта — выдвиженец ЛДПР Владимир Сипягин.