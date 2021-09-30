Власти пересмотрят финансирование нескольких нацпроектов

Так, сильнее всего снизят траты на Комплексный план модернизации и развития магистральной инфраструктуры — на 39% или 335 млрд рублей. Большая часть суммы (231 млрд) должна была пойти на строительство автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань», однако ее уже профинансировали в 2019—2020 годах, говорится в пояснительной записке.
Урежут и нацпроект «Жилье и городская среда» — на 11% или 61 млрд рублей. На 3 млрд снизят ассигнования на стимулирование бюджетного строительства и на 113 млрд — на расселение граждан из аварийного жилья, которое признали таковым до 2017 года. В то же время на сокращение непригодного для проживания фонда, который получил этот статус после 2017-го, наоборот, добавят 44 млрд в 2022—2023 годах.
Впрочем, на ряд нацпроектов ассигнования, наоборот, увеличат. На 68% или 52 млрд рублей вырастут траты на проект «Культура». 20 млрд из них пойдут на реализацию мер из послания президента Федеральному собранию: капремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, реконструкцию музеев.
Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60% или 497 млрд рублей. При этом полтриллиона рублей (507 млрд) на него добавят в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов регионам, а 44 млрд урежут с мероприятий по развитию федеральной магистральной сети из-за с опережающего финансирования.
На 16% или 48 млрд рублей увеличатся расходы на нацпроект «Экология» — эти средства направят на имущественный взнос государства в компанию по обращению с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».