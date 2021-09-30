Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
05:07 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге, прозвучавшее после запуска КНДР очередной ракеты. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Источник: Известия

«США настаивают на “дипломатическом взаимодействии” и “диалоге без предварительных условий”, но это не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия», — сказал Ким Чен Ын.

По мнению лидера КНДР, предложение о диалоге — продолжение враждебной политики, проводимой предыдущими администрациями Штатов.

«Как ясно продемонстрировала история последних восьми месяцев с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика США в отношении нас совсем не изменились», — цитирует агентство Ким Чен Ына.

Читайте также
Северная Корея заявила, что испытала новую гиперзвуковую ракету

Кроме того, лидер КНДР заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.

Накануне администрация США призвала официальный Пхеньян к диалогу в связи с пуском ракеты КНДР.

28 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8».

Южная Корея выразила обеспокоенность появлением у КНДР гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, Северная Корея могла проводить испытания гиперзвукового планирующего управляемого блока (Hypersonic Glide Vehicle, HGV).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сделать на банкомате: мошенники стали воровать деньги с Apple и Google Pay
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Россиянам предложат заплатить три налога раньше
Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома
Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе
КГБ Белоруссии объявил о ликвидации экстремистов среди рабочих
В Египте рассказали о новых правилах получения визы для россиян
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Как путешествовать на новом Volvo выгодно и без забот? Пользоваться новым автомобилем премиум-класса и при этом не задумываться о его обслуживании и страховании — кто не мечтает о таком? Теперь стать обладателем автомобиля премиум-класса можно по подписке. Рассказываем, как это работает
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Пара спасла ребенка, которого хотел увести неизвестный мужчина Они заметили подозрительного мужчину, который увел девочку из магазина
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь