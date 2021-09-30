Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге

«США настаивают на “дипломатическом взаимодействии” и “диалоге без предварительных условий”, но это не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия», — сказал Ким Чен Ын.
По мнению лидера КНДР, предложение о диалоге — продолжение враждебной политики, проводимой предыдущими администрациями Штатов.
«Как ясно продемонстрировала история последних восьми месяцев с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика США в отношении нас совсем не изменились», — цитирует агентство Ким Чен Ына.
Кроме того, лидер КНДР заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.
Накануне администрация США призвала официальный Пхеньян к диалогу в связи с пуском ракеты КНДР.
28 сентября Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету нового типа «Хвасон-8».
Южная Корея выразила обеспокоенность появлением у КНДР гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, Северная Корея могла проводить испытания гиперзвукового планирующего управляемого блока (Hypersonic Glide Vehicle, HGV).