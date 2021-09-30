Счетная палата предложила ежегодно выплачивать 20 тыс. рублей к школе

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК (материнского (семейного) капитала — Ред.)», — сообщается в документе.
По предварительной оценке, ежегодные расходы федерального бюджета на данные цели составят порядка 60 млрд рублей.
По информации Счетной палаты, на апрель 2021 расходы на сборы в школу мальчика составили 19 335,38 рублей, а девочки — 23 844,76 рублей, что сопоставимо со среднемесячной номинальной начисленной заработной платы во многих регионах страны в соотношении 35% и 43%.
«В Астраханской области эта доля достигает 46 и 58% среднемесячной зарплаты, в Белгородской области — 43 и 55%, в Новгородской области — 44 и 69%107», — подчеркнули в Счетной палате.
В августе в период подготовки к школе семьям выплачивалось 10 тысяч рублей, начиная со 2 августа. Уже к 23 августа сообщалось о 20 млн детей, родителям которых была оказана единовременная материальная поддержка.